¿Qué es el THC? La sustancia encontrada en el examen toxicológico de Octavio Ocaña

Ciudad de México.- Este domingo, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) se pronunció públicamente sobre la muerte del actor Octavio Ocaña, donde además de informar la presunta causa de muerte, se informó que presuntamente el joven tenía alcohol y tetrahidrocannabinol (THC), una sustancia química derivada de la cannabis, en la sangre.

De acuerdo con el reporte toxicológico de la dependencia, Ocaña, conocido por interpretar a Benito en la serie de comedia Vecinos, presentaba un registro positivo a alcohol por encima de lo permitido para conducir.

De la misma manera, manifestó, el joven de 22 años "resultó con presencia de tetrahidrocannabinol por arriba del punto de corte" al momento de su muerte.

No obstante, su padre, Octavio Pérez, en diferentes declaraciones a la prensa se ha mostrado en contra de las versiones oficiales. Desde su punto de vista, tanto el arma de fuego con la que presuntamente se disparó accidentalmente, como el alcohol y las drogas que le encontraron, fueron "plantadas" por la Policía Municipal.

No me pregunten de armas porque eso no existe, esas son cosas que le inventaron, claro que fue algo sembrado, tenía quien lo cuidara y ellos son los que traen arma. Estoy destrozado y esto va para todos los padres que han perdido un hijo como yo, están expuestos nuestros hijos por esta política que tenemos y por esa Policía, que son unos corruptos, porque eso fue lo que pasó con mi hijo”, expresó enojado Octavio Pérez, negando también que hubiera habido alcohol o drogas.