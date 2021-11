Renunció a TV Azteca: Tras pleito en 'VLA', hacen dolorosa súplica a conductor y se ahoga en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un conductor de Sale el Sol, quien estuvo durante varios años en el matutino Venga la Alegría, recibe un mensaje del más allá en pleno programa y rompe en llanto al no poder contener su emoción.

Se trata de Carlos Arenas, quien con la ayuda de Tania Karam recibió un emotivo mensaje de un amigo cercano que ya falleció con ayuda de los ángeles. Al hablar de los mensajes que hay alrededor en el matutino de Imagen Televisión, Tania compartió que había un mensaje para Carlos.

La presencia es un hombre muy joven me dice que es amigo tuyo y lo primero que me dice: 'Cab... soy yo', perdón producción. Me transmite una alegría y carcajadas y me dice que con eso puedes saber que es él. Te está saludando como si fueran brothers".

Luego de que el exconductor de Venga la Alegría supiera de inmediato que hablaba de su mejor amigo, Tania le compartió el mensaje que le manda.

Me dice que te diga: 'Cab... soy yo, no me he ido a ningún lado, sé que has llorado mucho por mí y te ha dolido mucho mi partida'. Tiene esposa e hijos y me pide que hable de un último encuentro que tuvo contigo antes de irse... dice que es un momento que guarda en el corazón muchísimo. Se ven pero es como si hubiera sido una despedida. Él murió asesinado", mencionó.

Por su parte, ahogado en llanto, el conductor mencionó: "Fue hermoso (...) Se fue a despedir como 4 horas antes. Yo montaba todos los días a caballo con él, mi mejor amigo. Salí tarde del trabajo y me lo encuentro... para no hacer el cuento largo me dice: 'Qué bien te ves hoy' y me dice: 'te quiero mucho amigo' pero de la nada".

Me dice: 'Nos vemos al ratito'. Nos dimos la mano y arranqué. Lo último que vi en mi retrovisor... uy no puedo ni hablar. En su moto viéndome".

Carlos compartió que lo piensa diario porque "fue muy buen cuate". Después Tania le compartiera que él no se ha ido a ningún lado. Le mandó decir que debe "creérsela" y que "no se preocupe por el futuro ya que es una fiesta".

Finalmente, Tania le comunicó una desgarradora súplica que le hizo su amigo.

Sé que no tengo que pedirlo pero te encargo a mi manada, a mis hijos, a mi esposa", fue el último mensaje que le mandó a través de Tania.

Como se recordará, Arenas renunció a Venga la Alegría en el 2016 luego de 4 años en el matutino. El conductor desarrolló toda su carrera en TV Azteca, sin embargo, se fue para cambiarse a las filas de Imagen Televisión y se unió a Sale el Sol.

El presentador ha dejado claro que tuvo fuertes roces y diferencias con uno de sus compañeros, quien también es productor del matutino del Ajusco, Sergio Sepúlveda.

Es que es una persona mala persona, trata mal a la gente, es prepotente, lo digo en serio", comentó Carlos hace unas semanas en 'Sale el Sol' para después cambiar de tema.

Fuente: Canal de YouTube de Imagen Entretenimiento