Shock en TV Azteca: Destrozados, conductores de 'VLA' lloran en vivo por asesinato de su padre

Ciudad de México.- Este martes 2 de noviembre dos famosos conductores de Venga la Alegría rompieron en llanto en pleno programa en vivo luego de recordar a su padre, quien fue asesinado hace varios años luego de que intentaran secuestrarlo.

Se trata de la conocida dupla de payasos 'Los Destrampados', quienes de nueva cuenta se conmovieron hasta las lágrimas porque volvieron a interpretar un tema en el concurso ¡Quiero Cantar! que iba directamente dedicado a su progenitor.

De acuerdo con información de TVNotas, el papá de Joss y Oskarín fue asesinado a manos de delincuentes; se sabe que era un empresario que se dedicaba a traer equipo de telecomunicaciones de Japón a México y una noche al salir de su oficina intentaron secuestrarlo pero él se pudo escapar; lamentablemente no sirvió de nada y metros más adelante lo acribillaron hasta dejarlo sin vida.

Meses atrás los conocidos comediantes también quebraron en llanto durante el matutino de TV Azteca debido a que interpretaron la canción El amigo que se fue con mucho sentimiento, pues no solo estaban viviendo la partida de un ser querido, sino que también recordaron a su fallecido padre.

Durante esta mañana, Oskarín y Joss llegaron al escenario de ¡Quiero Cantar! para deleitar al público y jueces con la melodía El andariego, la cual era una de las favoritas de su papá, y de nueva cuenta se conmovieron hasta las lágrimas.

Mi hija me pregunta ¿extrañas a tu papá? y me quebró porque los que hemos perdido a algún papá o mamá, sabemos que pasan los años y no hay nada que te haga olvidarlos", digo Joss con un nudo en la garganta.