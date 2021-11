Sin trabajo y desfigurada: Tras tumor cerebral, corren a exactriz de Televisa y rompe en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien alcanzó la fama en Televisa y la serie de Telemundo El Señor de los Cielos, se quedó sin trabajo luego de ser acusada de ser "traicionera" y confesar que padece un tumor cerebral.

La peruana Verónica Montes fue la décima expulsada del reality La Casa de los Famosos de Telemundo luego de que se descubriera que se hizo un complot contra Manelyk González y Alicia Machado.

La actriz terminó ahogada en llanto tras ser eliminada y se despidió de todos menos de Mane y Alicia. Además, dejó en shock, pues al salir recibió la visita de su pareja pero impresionaron cuando les preguntaron sobre el futuro de su relación.

Mane y Alicia hablaron del hecho de que Montes no les haya dirigido una sola palabra de despedida: "O sea, es que no te puede importar si te mencionan o no te mencionan, una persona que te da total y completamente lo mismo, que jamás compartiste una conversación de más de 10 minutos con ella, que simple y sencillamente no, no me interesa, o sea es un 'ah, ajá' o sea".

Ni me pongo feliz y digo 'ay qué bueno' ni tampoco digo 'ah', o sea, me vale, o sea que para mí la verdad mi paz mental porque pues sí de repente era 'ay le quería decir' pero de ahí no pasa", mencionó la exintegrante de Acapulco Shore.

Ante esto, Alicia respondió: "¿Te digo algo? Volvemos a lo mismo, esto es una competencia, tú lo sabes mejor que yo y gente con la que haces clic y cuando te ven fuerte, te tiran mala onda, a mí tampoco es la primera vez que me pasa. Cuando eres indiferente nadie te pela, pero cuando te ven fuerte dicen 'no ni ma...' entonces es cuando empiezan como dicen, 'a buscar el negrito en el arroz'... pues adelante".

Por su parte, Verónica habló entre lágrimas de lo que aprendió durante el reality, pues duró 70 días encerrada.

70 días que parecen un año. Se han hecho eternos pero he aprendido muchísimo de cada uno de mis compañeros que está aquí, que están adentro todavía. Me llevo muchas amistades verdaderas, eso es lo que importa más que nada, y una experiencia que nunca iba a vivir, la viví, me encantó, pero no vuelvo a encerrarme".

La actriz, quien tuvo un intenso coqueteo con el actor Jorge Aravena en la casa, fue visitada por su pareja de nombre Adrián, quien le entregó un anillo en pleno programa hace unas semanas, sin embargo, al parecer esta unión podría llegar a su fin.

Al ser cuestionados sobre el futuro de su relación, ambos dudaron: "Tenemos que hablar muchas cosas", mencionó Verónica, mientras que su pareja dijo:

Cuando ella esté más tranquila, otra vez bienvenida a la realidad, que esté en su piso, en su verdad, pues luego podremos tomar las decisiones que ella quiera tomar".

Como se recordará, a inicios de este año, a la actriz de 31 años la diagnosticaron con una extraña enfermedad llamada hiperprolactinemia, causada por altos niveles de la hormona prolactina, y meses después le diagnosticaron un problema en un riñón, el cual después fue descartado al resultar "falsa alarma".

En agosto, Montes confesó en entrevista con TVNotas que médicos descubrieron que esta misma hormona le produjo un tumor en el cerebro, pero afortunadamente compartió que es benigno y está siendo controlado.

Verónica, quien participó en telenovelas y programas de Televisa como Qué Bonito Amor, Papá a Toda Madre, La doble vida de Estela Carrillo y La Piloto, y hasta condujo en Televisa Deportes, comentó que no será necesario que se someta a cirugía para que se lo retiren, ya que si se lo quita puede ser más peligroso.

Finalmente, contó cómo ha sido lidiar con el tratamiento médico luego de que fuera diagnosticada con un descontrol hormonal, el cual aseguró prácticamente le deformó el rostro, ya que a causa de esto se le hinchaba, su cuerpo empezó a cambiar y su estado de ánimo también.

Aún hay días en los que amanezco hinchada de la carita, aunque ya no como antes. Además, ya tengo más fuerza, porque esta enfermedad hacía que me cansara mucho", dijo.

Fuente: TVNotas y canal de YouTube de Telemundo e Instagram @_veronicamontes y @lacasadelosfamososs