Subió 30 kilos: Tras adicciones y desprecio de Televisa, galán de novelas se une ¿a TV Azteca?

Ciudad de México.- Un famoso galán de Televisa, quien tuvo un radical cambio físico luego de subir de peso y lucir irreconocible, estaría confirmado para un proyecto ¿en TV Azteca?

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El actor de telenovelas Eduardo Santamarina, de 53 años, había sido duramente despreciado de la televisora de San Ángel pese a haber protagonizado melodramas desde 1997 como Salud, dinero y amor, Rubí, Velo de Novia y Yo amo a Juan Querendón.

Sin embargo, en 2017 perdió su contrato de exclusividad y su panorama laboral se volvió incierto. El mismo actor confesó que se abandonó a sí mismo y su metabolismo cambió, razón por la cual subió más de 30 kilos y tenía una imagen muy diferente a la que lo llevó al estrellato en los 90's y en los 2000's en Televisa.

Gordo también me gusto, lo comido nadie me lo quita. Voy para 52 años, el metabolismo ya no es el mismo y soy consciente de que debo de cuidarme", dijo en TV Azteca.