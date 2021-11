Vivió en la calle: Ahogado en llanto, hijo de actor de Televisa sale del clóset y confiesa vicios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tristán, hijo del reconocido cantante y actor de Televisa Yahir, dio una desgarradora entrevista a la revista TVNotas en la que aprovechó para salir del clóset y entre lágrimas le suplicó a su padre que lo acepte tal cual es.

El joven originario de Hermosillo, Sonora, se sinceró con este portal de espectáculos y contó íntimos secretos de su vida, como su larga lucha con las drogas y que desde niño ha padecido enfermedades mentales que le cambiaron radicalmente su futuro.

Me empezaron a medicar como a los 9 o 10 años en una primaria especial donde estaba; me daban concerta, anfetaminas, que vuelve adictos a los niños; me dieron strattera, que causa depresión, según los expertos para el TDA (trastorno de ansiedad), fluoxetina (para depresión) y 26 miligramos de citalopram (para depresión); P me conectaban 25 cables en la cabeza, pero la verdad nunca te alivianas, solo te hacen adicto", declaró.

"A los 15 fumaba marihuana con mi primera novia, Gaby, y me dejó de importar todo, me destrampé, llegaba a casa no nada más marihuano, también me metía LSD (alucinógeno), mi papá se dio cuenta y me corrió".

Tristán declaró que su relación con el exalumno de La Academia actualmente está fracturada y que tienen meses sin dirigirse la palabra, pero explicó que no es la primera vez que ocurre. Asegura que en varias ocasiones su padre lo echó de casa por sus problemas con las drogas y detalló que la primera vez que las consumió fue en 2011 cuando apenas tenía 13 años.

Me quedé solo... tenía 17 y como no tenía nada, viví como cinco meses en la calle, en un parque en la colonia Nápoles con un amigo que hice; pasamos frío, lluvias, nos metíamos abajo de los juegos".

El joven explicó que aunque ha estado en rehabilitación muchas veces, siempre sale y vuelve a hundirse en las adicciones, llegando al punto en que su padre "decía que ya no sabía qué hacer": "No nos hablamos desde julio o agosto pasado, él pensó que ya nunca me iba a drogar y no fue así; pero esas son las expectativas de mis papás y de la put... sociedad, no mías".

Ahogado en llanto, Tristán también confesó sus preferencias sexuales y se declaró bisexual, además de que rogó al cantante para que lo acepte y quiera tal cual es. Incluso confesó que incursionará en el cine para adultos con su actual pareja.

Te amo muy cab..., te deseo lo mejor, pero ya basta de vivir como tú ante la sociedad, como los demás quieren solo porque ganaste un espectáculo, ese no es mi ped... Papá: quiero tu apoyo, pero sin condición, el amor no se exige; ámame como soy, eso quiero contigo (llora)... te extraño".

Yahir, quien recientemente participó en la telenovela La Desalmada, no ha salido a dar una versión de las fuertes declaraciones que hizo su hijo.

