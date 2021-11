Adiós 'Hoy': Tras renunciar a Televisa, Galilea Montijo confirma proyecto fuera de México

Ciudad de México.- La conductora Galilea Montijo confirma un nuevo proyecto fuera del programa Hoy en medio de rumores que aseguran que en diciembre se va del matutino luego de pedir permiso a ejecutivos de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Desde que Álex Kaffie publicó en su columna que se avecina la salida de la tapatía, quien lleva 14 años al aire en el matutino más visto de la televisión abierta, versiones que aseguran lo mismo han crecido como la espuma.

Por otro lado, el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga también confirmó que dejaría el matutino pero argumentó que no es por salud, motivo por el cual Gali aseguró que se ausentó unas días pues afirmó que padecía las secuelas del Covid-19.

De muy buena fuente, nos acabamos de enterar que Galilea Montijo está con un pie fuera del programa 'Hoy'. Sí señores, esta vez sí es verdad y sí va a suceder. Según lo que me han contado, es en el mes de diciembre", mencionó.

Y esque ya han hasta salido a la luz posibles reemplazos de Montijo luego de la reciente renuncia de Carmen Muñoz a TV Azteca, sin embargo, nada ha sido confirmado.

Un detalle que sí llamó la atención de usuarios es que la conductora, quien lleva 26 años en las filas de Televisa y sería de las pocas que aún tiene contrato de exclusividad, es que en sus historias de Instagram, confirmó un nuevo proyecto.

Justo como se había rumorado, la tapatía empezó a promocionar el Evento Teletón de este 2021, para el cual faltan 15 días, pues será el próximo 4 de diciembre a las 8:00 horas de la mañana.

Cabe recordar que hace unas semanas, la propia Gali contó que sí tendría que dejar México pero de manera temporal porque iba a conducir el Teletón en Estados Unidos por petición de la empresa.

La semana pasada falté porque como cada año, yo voy a la Embajada porque así me lo solicita la empresa por mi visa de trabajo porque se aproxima el Teletón, entonces luego me da mucha risa las cosas que se comentan", dijo.

Hasta ahora, la tapatía no ha dado más detalles, pero esto sería una confirmación de que en diciembre estará en el país vecino fuera de los foros de grabación de San Ángel.

Además, se dice que la productora Andrea Rodríguez, quien se quedó a cargo tras la muerte de su hermana Magda Rodríguez y Andrea Escalona saldrían pronto del matutino debido a próximos cambios.

Según reportó el canal de YouTube Chacaleo, ambas estarían buscando otro proyecto por si se avecina su posible despido.

No hay plazo que no llegue, y el ciclo de las herederas de la productora Magda Rodríguez al frente del matutino Hoy está por culminar, por lo que Andrea Rodríguez y Andrea Escalona ya están en busca de otros proyectos en Televisa, pues no continuarán en dicha edición", reportó el canal.