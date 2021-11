Carmen Villalobos presume su nueva figura en traje de baño; subió cerca de seis kilos

Ciudad de México.- La actriz, Carmen Villalobos por medio de su cuenta de Instagram presumió su nueva figura, luego haber subido cerca de seis kilos de peso, pero ahora en traje de baño.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Y es que Villalobos se encuentra de fiesta debido a que está de aniversario con su esposo Sebastián Caicedo, con quien se le vio muy feliz en playas de Cancún, Quintana Roo.

En su mensaje detalló que ninguno de sus vestidos de la boda le quedan, pues uno de ello no le sube de las caderas, además de que no le cierra de la espalda.

Ayer me volví a poner el vestido, por abajo no me subió de las caderas y por arriba no me cerró la espalda", compartió Villalobos a través de sus historias de Instagram.