Chapoy la vetó: Tras 4 años en 'VLA', conductora se 'roba' el trabajo de Galilea Montijo en 'Hoy'

Ciudad de México.- Destapan a las posibles candidatas que reemplazarían a la conductora Galilea Montijo en el programa Hoy de concretarse su salida de Televisa, como se rumora desde hace semanas.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El canal de YouTube Chacaleo mencionó que solo es cuestión de tiempo para que la tapatía abandone México y confirme que deja el matutino de Las Estrellas para atender su salud, misma que la ha traído en jaque debido a las secuelas que padece por Covid-19.

Por más que Galilea Montijo insiste en que no pasa nada, lo cierto es que los rumores sobre su partida del matutino 'Hoy' están más fuertes que nunca, pues varios aseguran que es cuestión de días para que la presentadora se vaya a vivir a los Estados Unidos tras alegar que no anda no muy bien de salud".