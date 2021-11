Exponen la "mala actitud" de Grettell Valdez en las grabaciones de 'Reputación Dudosa'

Ciudad de México.- Una persona de la producción de la serie Reputación Dudosa relató para el portal de espectáculos TV Notas, que la actriz Grettell Valdez, fue un dolor de cabeza para todos debido a su mala actitud.

Y es que la producción en la que trabajaron Sara Corrales, Marcus Ornelas y Luz Ramos, ya terminó sus grabaciones, sin embargo, quisieron recordar los malos momentos que se vivieron.

Así es, hace unas semanas más bien, finalmente terminamos las grabaciones y parecía que aquello no tendría fin por qué vivimos un verdadero infierno a consecuencia de una sola persona y me refiero a Grettell Valdez, no había tenido la desgracias de trabajar con ella y solo espero que esta haya sido la primera y la última, que mujer tan pesada", dijeron.