No tiene para la renta: Tras renunciar a 'Hoy', famoso galán traiciona a Televisa y se va ¿a 'VLA'?

Ciudad de México.- Tras haber renunciado al programa Hoy por problemas económicos, un famoso exintegrante es confirmado en un nuevo proyecto de televisión fuera de Televisa. ¿Se cambió a TV Azteca?

Se trata del exfutbolista Silverio Rocchi, quien formó parte de la primera y segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino, sin embargo, abandonó esta última inesperadamente debido a que argumentó que no tenía dinero y necesitaba un trabajo con más ingresos.

En el reality era pareja de baile de la actriz y conductora Sugey Ábrego, siendo sustituido por Tony Garza. Ambos fueron eliminados este viernes al no recibir suficientes votos del público.

El exportero anunció el pasado mes de octubre que se había quedado en la ruina y necesitaba más ingresos para mantener a sus tres hijos pequeños, uno de ellos recién nacido, pues no había podido cumplir con la pensión alimenticia de sus hijos.

Además, agregó que no tenía ni para pagar la renta ni para comer, por lo que se había estado quedando con el actor Julio Camejo, quien le echó una mano durante ese momento difícil.

No he cumplido con la pensión alimenticia de mis hijos completa, la cual me impide verlos. Debo mi renta, he comido y cenado en casa de Julio Camejo, que es un gran amigo que me ha echado mucho la mano", dijo entonces.