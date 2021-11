¡Orgullo mexicano! Salma Hayek presenta su estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood

Los Ángeles, Estados Unidos.- La actriz mexicana Salma Hayek se unió a la lista de grandes luminarias que cuentan con una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, tras develar su placa en un evento realizado ayer en Los Ángeles, California.

La veracruzana estuvo acompañada por su esposo Francois-Henri Pinault y su hija Valentina Paloma Pinault, además del actor Adam Sandler, con quien compartió créditos en la comedia Son como Niños, la directora ganadora del Óscar Chloé Zhao, con quien trabajó en la última película de Marvel Eternals, y Eric Garcetti, alcalde de Los Ángeles y gran amigo de la actriz.

Hayek, ataviada con un elegante vestido negro, reveló que su estrella está muy cerca del Chinese Theatre, emblemático cine del Hollywood Boulevard. Fue precisamente en esa rúa que la mexicana sufrió un terrible acto de discriminación, dos años después de haber llegado a Estados Unidos.

Relató que un hombre intentó agredirla con un cuchillo cuando se encontraba con un par de amigos en el bulevar, y que nadie los ayudó hasta que dos personas lograron reducir al atacante.

¿Por qué les cuento esta historia? Porque cada vez que pienso en Hollywood Boulevard eso es lo que recuerdo. Y la verdad es que esa noche cuando me fui a casa me dije: '¿Qué estoy haciendo aquí? Nadie quiere que esté aquí. Casi me matan hoy'", mencionó.

Recordó otros momentos en los que fue víctima de racismo por su nacionalidad, e incluso recordó que los mismos estudios creían que no tendría éxito en Hollywood, por lo que le sugerían que regresara a México a hacer telenovelas.

Recuerdo que una vez fui al cine y alguien me dio golpes en la parte de atrás de mi butaca y me dijo: 'Mexicana, no te sientes delante de mí. Vuelve a tu país'. Recuerdo que otra vez estaba haciendo fila en una cafetería y alguien me agarró del brazo, me sacó de la fila y me dijo: 'No voy a hacer fila detrás de una mexicana'", lamentó.