Sin exclusividad, galán de Televisa abandona México y se 'retira' de las novelas para hacer esto

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien debutó en Televisa en el 2010, confirma que abandona México y se retira un tiempo de las telenovelas para dedicarse a proyectos personales.

Se trata de Daniel Arenas, quien a sus 42 años de edad ha estado en melodramas de la empresa de San Ángel como Teresa, Amorcito Corazón, Corazón Indomable, La gata, Mi marido tiene familia y Médicos, línea de vida.

Tras haber perdido su contrato de exclusividad con la empresa en el 2018, este año regresó a Televisa para protagonizar S.O.S Me estoy enamorando con Irán Castillo, sin embargo, el rating no fue el esperado y algunos aseguran que recortaron capítulos debido al fracaso al aire.

El histrión de origen colombiano fue abordado por la prensa esta semana luego de finalizar grabaciones del melodrama de Lucero Suárez y expresó su sentir tras terminar su trabajo en la televisora.

Estoy muy feliz, de verdad que pocas veces me había sentido tan feliz de terminar un proyecto porque termino tranquilo y con mucha ilusión por el fin de año".

Al ser cuestionado sobre sus planes para el 2022, el galán de novelas confirmó que deja México y se va a su país Colombia para darse un descanso, asegurando que de unos años para acá le da prioridad al bienestar y a la familia en vez de al trabajo.

Descanso, esta noche vuelo... esta noche vuelo a la 1 AM. Hace mucha falta y creo que es una época en la que hay que estar con la familia. Algunos prefieren irse de vacaciones u otras cosas, yo prefiero estar con mis viejos, estar en mi casa. No pensar en nada, apagar el celular. Dedicarme tiempo a mí y a la gente que quiero".

Como se recordará, Arenas inició una relación hace unos meses con la modelo colombiana Daniella Álvarez y se ha mantenido muy reservado al respecto, por lo que en la entrevista no dio detalles de su romance y se mostró discreto.

Posteriormente, habló de lo que estaría haciendo mientras esté ausente de la pantalla chica.

No sé, amo mucho la actuación pero también pienso que hay que hacer pausas en la vida. Me interesa tener un negocio propio, algo que me apasione. Me estoy reinventando, nunca es tarde para encontrar otras pasiones que nos den felicidad (...) Estoy en esa búsqueda para ver qué viene".

Además, agregó: "No vivo pendiente de mi carrera ni me muero por mi carrera o que si la dejo de hacer... al contrario. Si sigue estando ahí o si llegan oportunidades, bienvenidas pero no soy ese actor que morirá actuando".

