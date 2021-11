Tras 17 años en Televisa y sin exclusividad, confirman protagónico de José Ron ¿en TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- José Ron, uno de los galanes de telenovelas más famosos en la actualidad, quien lleva 17 años trabajando en Televisa luego de debutar en 2004, es confirmado como protagonista de un nuevo proyecto ¿en TV Azteca?

Se trata del talentoso José Ron, quien ha tenido una gran racha de exitosos proyectos como Te doy la vida y La desalmada, ambas resultando líderes de audiencia, aunque en 2020 confesó que ya no tiene contrato de exclusividad con Televisa.

No, por supuesto que no (tengo exclusividad con Televisa). Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera", dijo entonces.

Resulta que el tapatío fue confirmado como el galán protagónico de una nueva serie, pero no para TV Azteca. Este proyecto sería para la nueva plataforma de streaming de Televisa y Univisión.

Así lo anunció la cuenta de Instagram @novelalounge y también el youtuber de espectáculos Alejandro Zúñiga, quien informó:

José Ron ya tiene nueva telenovela a solo unas semanas de haber terminado La Desalmada. Ron ya tiene una nueva producción que se llama 'La mujer del diablo'".

Según indicó, esta será para W Studios y José Ron es el protagonista confirmado. En cuanto se dio la noticia, en redes comenzó a surgir la versión de que La mujer del diablo sería un 'remake' de la historia de La mujer de Judas.

Aunque la telenovela original es venezolana, en 2012 TV Azteca hizo un 'refrito' protagonizado por Anette Michel, Víctor González y Andrea Martí, con las participaciones antagónicas de Geraldine Bazán, Daniel Elbittar y Martha Verduzco.

Ante esta versión, Zúñiga reveló que el escritor Leonardo Padrón aclaró que La mujer del diablo será una historia original y no será ninguna adaptación.

No, es original. Hace unas horas, el escritor dijo que no mintieran, que no es el remake de 'La mujer de Judas', sino que es una historia de original y tendrá de protagonista a José Ron", dijo Zúñiga.

Cabe mencionar que Ron no ha confirmado la noticia, por lo que en breve se espera saber más detalles.

Como se recordará, el histrión pasó momentos complicados al inicio de su carrera cuando apenas buscaba hacerse un camino en la actuación llegando a la CDMX desde Guadalajara, Jalisco.

El año pasado, confesó que en una ocasión tuvo que empezar a pedir dinero en la calle pues no tenía dinero ni para regresar a casa.

Una vez fui a la central para regresarme a Guadalajara, no tenía dinero para regresarme. Tenía que conseguir dinero porque no había forma de que me ayudaran. Empecé a pedir dinero en la calle, en la central y no completaba", dijo.

Ron incluso admitió que no tenía ni para comer y en algún punto cayó en vicios, asegurando que tocó fondo y se dio cuenta que no podía hacerle eso a su familia, por lo que decidió darle un giro a su vida y ahora es de los galanes más cotizados de la TV.

Fuente: Alejandro Zúñiga e Instagram @novelalounge