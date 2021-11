Tras 27 años en TV Azteca y 'pleito' con Chapoy, Televisa da mala noticia a Javier Alatorre

Ciudad de México.- Luego de rumores de su posible salida de TV Azteca, mismos que surgieron desde el año pasado tras casi 30 años en la empresa, el conductor Javier Alatorre recibió una mala noticia de parte de Televisa.

Como se recordará, el año pasado hubieron varios cambios importantes en la empresa, sobre todo en el área de noticias. Conductores como Jorge Zarza quedaron fuera de sus noticieros, por lo que se especulaba que Alatorre también sería despedido.

Sobre todo por el escándalo ocurrido a inicios de la pandemia en México, cuando el comunicador pidió al público en plena transmisión de Hechos Noche "no hacer caso a López-Gatell", titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud.

Inmediatamente, las especulaciones comenzaron. Una de las más polémicas fue que según El Borlote, la titular de Ventaneando Pati Chapoy aprovecharía la oportunidad de que sonaba su 'despido' por sus declaraciones, para reemplazarlo con una de sus antiguas colaboradoras, Mónica Garza.

La periodista luego desmintió esta información, asegurando que ella en ningún momento dio alguna orden. Cabe mencionar que ella ha negado que sea quien corre o vete a personajes en la empresa.

No, por una razón muy simple: Yo no contrato. A las únicas personas que sugiero puedan trabajar conmigo las contrata Azteca. El contrato lo hace Azteca y quien despide es el que tiene el mando en Azteca, yo no. A mí me han cargado el muertito (de muchos)", dijo Pati con el 'Escorpión Dorado'.