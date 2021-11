Tras convertirse en pastor, exintegrante de Menudo rompe el silencio sobre su antigua depresión

San Juan, Puerto Rico.- Algo que varias celebridades, incluyendo a las de Hollywood, han declarado a lo largo de la historia es que la fama y el dinero no dan la felicidad, sino por el contrario. Ejemplos de artistas que han sucumbido a causa de una gran depresión hay demasiados, tal es el caso del actor Robin Williams, quien en el año 2014 se quitó la vida.

Recientemente, el exintegrante de Menudo, Rawy Torres abordó el tema y reveló que su depresión lo habría llevado a pensar en el suicidio para, de alguna manera, ponerle punto final a su sufrimiento.

Cuando estás en esa situación, uno no piensa 'me voy a suicidar'; ese no es el pensamiento, y sí lo pensé, te estoy hablado de momentos en los que estuve en la oscuridad." Declaró el cantante durante una entrevista en De Primera Mano.