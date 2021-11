¿Drama en 'Exatlón'? Emilio da fuertes declaraciones sobre Koke y Ramiro: "No compiten"

Ciudad de México.- Esta entrega de Exatlón México ha traído varias emociones a los televidentes de TV Azteca, ya que las rencillas entres los concursantes de los Guardianes y los Conquistadores no se hicieron esperar.

El viernes, 18 de noviembre, Emilio Rodríguez dio de qué hablar cuando explotó en contra de Macky al declarar que "nadie la soporta", por lo que la tensión en el show estuvo muy presente.

Mientras que el pasado sábado, 20 de noviembre, Rodríguez volvió a causar controversia al revelar que algunos de los integrantes del equipo contrario no le caen bien debido a su falta de experiencia en cuanto a competencias se refiere.

No me caen bien ni Ramiro ni Koke. Al parecer ellos nunca han tenido una competencia en su vida, uno no sé si es medio modelo y el otro no sé si es medio porrista y ya con eso sabes todo de una persona." Declaró Emilio.