"No me lo creo": Lucero opina sobre el talento musical de su hija; declara que ¿sintió celos?

Ciudad de México.- El pasado sábado, 20 de noviembre, Lucero compartió un nuevo video en su cuenta oficial de YouTube donde reveló su verdadero sentir con respecto al talento musical de su hija, Lucerito Mijares.

En la sección del canal, Mucho que Contar, la interprete de 'El Privilegio de Amar' recordó uno de los mejores momentos que ha vivido durante un concierto y ese fue cuando cantó con a lado de su hija, Gloria a Ti, durante una presentación vía streaming en el año 2020.

La protagonista de Por ella soy Eva, recalcó que después de aquella presentación recibieron una lluvia de felicitaciones y halagos para le talento de su hija, incluso algunos de ellos señalaron que la hija de Mijares cantaba "mejor que ella", algo que le pareció el mejor piropo que pudieron darle.

Sí, recibí muchísimos mensajes y lo comentaron en algunas entrevistas posteriores al concierto, en donde no me la creo, ella también está que no se la cree y sigue absolutamente feliz. (...) Me dice que les agradezca los maravillosos comentarios que le han escrito, todas las cosas que le han dicho a través mía, a través de las redes, que canta mejor que yo, y la verdad fue el mejor piropo.