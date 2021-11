Shock en Televisa: Conductora reporta brutal accidente de cantante de 90's Pop Tour; tuvo cirugía

Ciudad de México.- La afamada periodista de Televisa Martha Figueroa informó sobre el lamentable accidente de moto que sufrió un un querido cantante de 90's Pop Tour, quien fue hospitalizado y operado de urgencia.

De acuerdo con información brindada por la conductora especializada en espectáculos, se trata del conocido intérprete Sergio O'Farril, quien es integrante del grupo Kabah.

Durante la reciente transmisión del programa Con Permiso, Martha informó que el próximo concierto de los 90's Pop Tour se vio comprometido debido a que el novio de Angie Taddei sufrió una severa lesión en el tobillo y tuvo que ser sometido a cirugía de emergencia para reparar la fractura.

Sin embargo, la enorme producción puso a trabajar su ingenio y decidieron conseguir un carrito con el que se moverá Sergio arriba del escenario.

La gira de los 90’s Pop Tour a lo mejor está en peligro o ya no empezaron tan bien como querían (por el accidente de Sergio)… él tuvo que ser operado, ya no va a poder bailar en el primer concierto, pero dijeron, '¿qué hacemos? Ni modo que no venga Sergio' entonces ya le consiguieron un carrito como esos en los que anda Paquita la del Barrio en los aeropuertos", explicó Figueroa.

Pero hace algunas horas, Sergio ya salió a explicar que el accidente ocurrió la semana pasada y dijo que ya había sido dada de alta y que se estaba recuperando en casa y siendo muy bien cuidado por Angie.

En un video en vivo que realizó con Ari Borovoy, O'Farrill comentó qué pasará con su presentación en el concierto y dijo cómo lo resolveran.

Ya me operaron, ya está el hueso pegado y tú me conoces muy bien vecino (Ari) una fractura no me va a parar para hacer absolutamente nada, no me duele. Por supuesto que voy a salir en el show ¿por qué no? No puedo pisar entonces bailar como siempre lo hago pues sí está un poco complicado pero vamos a encontrar la forma, no es como que tenga el resto del cuerpo roto, al contrario, puedo bailar ‘La Calle de las Sirenas’ sin problema. Encontraremos la manera", explicó.