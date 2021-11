¿Adiós Chapoy? Tras 25 años al aire, confirman cambios en 'Ventaneando' y TV Azteca queda en shock

Ciudad de México.- El periodista de espectáculos Álex Kaffie informó hace algunas horas que se avecinaban cambios dentro del programa Ventaneando, el cual se ha mantenido al aire durante 25 años en la señal de TV Azteca. ¿Acaso dirá adiós Pati Chapoy?

La conocida comunicadora y periodista hace unos días causó revuelo al aparecer como invitada en el canal de YouTube de 'El Escorpión' Dorado donde hizo fuertes revelaciones como confesar quién habría sido su sucesora en caso de que hubiera renunciado al vespertino de espectáculos hace unos años.

Yo ya no lo vuelvo a decir porque una vez tomé la decisión de quién se podría quedar y es más, lo hablé con esta persona. Me senté con ella, le dije: '¿Te interesa, estás dispuesta?' y me dijo que sí. ¿Sabes quién fue?... 'La Choco', pero Jimenita por cuestión familiar tomó la decisión de irse a vivir a Madrid", confesó.