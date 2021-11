Bomba en Televisa: Tras romance en 'Hoy', galán le confiesa a su novia que no tendrán hijos juntos

Ciudad de México.- Un reconocido actor y conductor de Televisa, quien hace unos meses tuvo un romance con una integrante del programa Hoy, confesó abiertamente y sin pelos en la lengua que no planea casarse ni tampoco tener hijos con su actual pareja.

Se trata del famoso galán de telenovelas Raúl 'El Negro' Araiza, quien hace un par de años se divorció de la madre de sus hijas Fernanda Rodríguez luego de 24 años de matrimonio y una serie de escándalos por sus infidelidades y lucha contra el vicio del alcohol.

A través de una entrevista que brindó a la revista TVyNovelas, el hijo de la primera actriz Norma Herrera declaró que se siente completo y como nunca antes al lado de su actual novia, la actriz Margarita Vega.

Sin embargo, cuando mencionó su pasado noviazgo con la terapeuta de Hoy María Amelia Aguilar, Araiza aseguró que este no significó nada en su vida.

Tuve una primera experiencia después de mi separación, pero no marcó nada en mi vida, respetando a la persona en cuestión", confesó Raúl.

Además, 'El Negro' declaró que aunque se siente muy feliz al lado de Mara, ya le confesó a la guapa colombiana que nunca tendrán una boda pues él ya estuvo casado y para volver a hacerlo tendría que anular el matrimonio.

"Sobre casarme, pues no se puede, porque hay que anular (el matrimonio anterior), eso ya está hablado (con Mara), pero compartimos un chorro de tiempo juntos en mi departamento, lo único que podría pasar en un futuro sería vivir juntos".

Asimismo, el querido presentador de Las Estrellas dijo que ya había platicado con Vega para informarle que él no podría tener hijos con ella y que tampoco quería traer otra vida al mundo, pero ella lo tomó muy bien y están muy felices juntos.

También lo hemos hablado abiertamente y yo le he dicho que tiene todo el derecho de vivir (esa experiencia), pero ella me ha dicho que por ahora no", explicó.