Daniela Parra denuncia a Ginny Hoffman por ocultamiento de pruebas del presunto abuso en contra de Alexa

Ciudad de México.- Daniela Parra, hija de Héctor Parra, acudió ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para denunciar a la actriz Ginny Hoffman, madre de Alexa Parra, por omisión y ocultamiento de un presunto delito.

Tras su salida del juzgado, la joven comentó ante la prensa: “Aquí está, es oficial, porque como lo he dicho, mi papá es inocente, entonces esta denuncia es para que se investigue bien, para que de verdad hagan el trabajo como lo tienen que hacer”.

Sobre la acusación contra la actriz, Daniela explicó:

Estoy demandando a la señora Ginette Hoffman por omisión de los hechos, si a mi papá lo están… miren, aclarando, esto no tiene nada que ver con que yo crea que mi papá es culpable, no para nada, yo sigo creyendo fielmente y con la frente en alto, y con los pantalones bien puestos que mi papá es inocente, eso no es el tema. Si a mi papá lo están investigando por supuestos delitos, entonces a la señora también la tendrían que estar investigando por la omisión de esos mismos delitos”, dijo.