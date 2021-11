¿Destrozada? Ninel Conde da la cara a la prensa y confirma que no quiere saber nada de Larry Ramos

Ciudad de México.- La controversial actriz y cantante Ninel Conde tuvo una breve plática con los reporteros durante su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México y aquí por primera vez detalló que no desea volver a saber nada de su último marido, el empresario Larry Ramos.

Procedente de Las Vegas, Estados Unidos, la conocida artista mexicana explicó que no pierde las esperanzas de volver a ver a su hijo Emmanuel, fruto de su pasado romance con Giovanni Medina, y dijo que está dispuesta a hacer todo lo que su expareja le pida para reencontrarse con el niño.

No pierdo mi objetivo ni la fe y ojalá que su papá acceda, que podamos llegar a un acuerdo y me lo deje ver cuando quiera, a la hora que quiera, el día que quiera", mencionó la 'Bombón Asesino' .

Sin embargo, cuando una reportera de Venga la Alegría le preguntó si este 2022 está dispuesta a abrirle las puertas al amor, ella dejó claro que no desea saber nada de ese tema. "El amor a mis hijos y nada más y a mi trabajo".

También explicó que no sabe nada de Ramos, quien está prófugo de la justicia en Estados Unidos, y se tomó la pregunta muy tranquila y sin incomodarse.

No mi amor, no me toques esa canción, mira la verdad es que ese tema ya está cerrado y no tengo nada más qué decir", declaró.