Luto en Televisa: Tras 'veto' en TV Azteca y dejar las novelas, querida actriz da trágica noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La actriz de Televisa Michelle Vieth está de luto luego de confirmar la muerte de su abuelo, de quien no pudo despedirse por estar en plenas grabaciones de Mi fortuna es amarte, su regreso a las telenovelas luego de estar 8 años desaparecida.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La exintegrante de Las Estrellas Bailan en Hoy, reality del programa Hoy, se dijo destrozada en su cuenta de Instagram al comunicar el fallecimiento de su abuelo, de quien ni pudo despedirse pese a que viajó a Acapulco de la CDMX.

A través de un conmovedor mensaje, la actriz reveló la triste noticia, confesando su dolor por no llegar a tiempo para hablar con él por última vez.

OPA... Mine Schatzito... Mi Wapo... Celebro ese amor único que nos teníamos... Todo lo que sé, lo que soy fue Gracias a ti… (y a Oma) Corrí, Volé lo más que pude pero por más que lo intenté no pude llegar a darte tu último Kuss... Sigues y seguirás como siempre en mi corazón, en mi alma, en nuestra familia... Prometemos cuidar a Oma como solo tú sabías. TE AMAMOS. Ein kuss sum Himmel • WERNER HERMANN PAETAU KHIN • 21•11•21 Schlaf Schön mine Opa Auf Wiedersehen", escribió.

Michelle compartió anteriormente que su abuelo también fungió como un padre para ella, pues la cuidó desde muy pequeña y le brindó todo su apoyó en su sueño de ser actriz.

Horas antes del deceso de su familiar, la artista de 42 años denunció en redes sociales el acoso de la prensa al ser captada durante su arribo al Aeropuerto de la Ciudad de México visiblemente afectada por el estado en que se encontraba su consanguíneo, por lo que ante los cuestionamientos de la prensa pidió respeto a su dolor y señaló que la salud de su abuelito era delicada.

Solo lo voy a dejar unos minutos a manera de DENUNCIA !! BASTA YA !! #Repost @edendorantes1 with @make_repost", mencionó.

Y manifestó al respecto: "Cuando alguien sea quien sea te suplica te pide que PORFAVOR RESPETES… SE HACE ESO SI ERES HUMANO Y TIENES CORAZÓN.... Pero si eres escoria y no tienes ni un ápice de humanidad en tu alma haces lo que @edendorantes1 en estos momentos acaba de hacer... YA FUE SUFICIENTE NO MÁS !! Respeto a la prensa pero no a quienes con el dolor ajeno de toda una familia HACEN ESTO !! BASTA!!".

Como se recordará, Vieth debutó en Televisa en 1995 en la telenovela Acapulco, cuerpo y alma y tuvo su primer protagónico en Mi pequeña traviesa, melodrama en el que conoció al actor Héctor Soberón, con quien se casó y protagonizó un duro escándalo al filtrarse años después un video íntimo.

La actriz lo señaló como el responsable de haberlo hecho y se rumoró que lo mandó vetar de TV Azteca, donde él laboraba. En 2012, tras varias telenovelas en la empresa de San Ángel, Vieth se cambió al Ajusco luego de 3 años alejada de la pantalla chica.

Tras participar en La otra cara del alma, Vieth se dio un descanso de ocho años de los melodramas, hasta que en este 2021 volvió con Mi fortuna es amarte de Nicandro Díaz.

Fuente: Instagram @michellevieth y Agencia México