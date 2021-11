Tras 180 días 'en coma' y veto en Televisa, polémica actriz vuelve y hace pedazos a Ninel Conde

Ciudad de México.- Una conocida actriz y cantante, quien hace unos años estuvo vetada de Televisa y fue puesta en 'coma' para sacarla de una telenovela, reapareció entre los medios de comunicación y muy a su estilo hizo pedazos a su colega Ninel Conde.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la controversial artista mexicana Susana Zabaleta, quien quedó fuera de la telenovela Mi destino eres tú, donde daba vida a la antagonista, por un supuesto mal entendido con la productora Carla Estrada. En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, la soprano contó cuál fue la razón de que su personaje fuera puesto en coma durante 180 capítulos.

Estábamos en una camilla, se estaba muriendo el personaje de Jorge Salinas y le digo: '¿Qué tal wey? que soy tu pin... karma', entonces entra Carla Estrada y me dice: 'ya te oí' y yo: '¿De qué?', 'Que dijiste pin... Carla'", detalló.

Este fin de semana la actriz de 57 años regresó al teatro con el musical The Prom y estalló durante su plática con los medios de comunicación cuando estos la compararon con la aclamada 'Bombón Asesino'.

No, Ninel no, no la ching...", dijo Susana y abandonó la entrevista.