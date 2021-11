Vende fotos para sobrevivir: Sin exclusividad en TV Azteca y Televisa, actriz da terrible noticia

Ciudad de México.- La actriz Ivonne Montero dio una dura noticia en el matutino Sale el Sol luego de haber abandonado el programa Hoy hace unas semanas y haberse quedado sin exclusividad en TV Azteca y Televisa.

Y esque la actriz de telenovelas recordó los malos momentos que vivió con una expareja, el actor Pascacio López, quien ya ha sido señalado por cuatro mujeres de maltrato.

Aunque prefirió no mencionar su nombre, apuntó que sí fue agredida y que en una ocasión lo hizo frente a su hija pequeña, hija de su exesposo Fabio Melanitto, quien fue asesinado en la CDMX en 2018.

A mí me tocó con una relación que tuve con un compañero actor. La primera vez que sucedió enfrente a mi hija le dije: no, no, espérame, eso no puede pasar'. Yo le decía: 'guarda silencio, aquí no' y te empiezan a manipular de una manera que tú pierdes el control. Una vez yo sí perdí el control, yo me desconocí y dije: No quiero esto en mi vida, no lo voy a soportar y no lo voy a permitir porque a mi edad, con una hija en mi casa que trato sea un templo de amor".