Acabó en silla de ruedas: Querida actriz de Televisa da grave noticia en 'Hoy' ahogada en llanto

Ciudad de México.- Una querida actriz de Televisa, quien se integró a la segunda temporada de Las Estrellas Bailan en Hoy del matutino, rompió en llanto y terminó en silla de ruedas de nueva cuenta luego de sufrir una dolorosa lesión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de Gaby Carrillo, quien debutó en 2007 con Muchachitas como tú y ha estado trabajando en la televisora de San Ángel durante 14 años en telenovelas como Alma de hierro, Mi pecado, Amor de barrio, Como tú no hay dos y actualmente Si nos dejan, al aire por Las Estrellas.

Hace algunas semanas, poco después de haber sido confirmada como una de las que estarían en la competencia del matutino, sufrió una lesión al ensayar su coreografía que la dejó en silla de ruedas.

Aunque todos pensaban que no podría presentarse, Gaby logró recuperarse y bailó con su entonces pareja Alejandro Ávila, sin embargo, él terminó saliendo de la competencia. La actriz se quedó con el actor Agustín Arana como pareja.

Ahora, de nueva cuenta la actriz sufrió una grave lesión en el ensayo de la rumba flamenca que presentarían este martes, misma que la dejó muy afectada y reaccionó ahogada en llanto pues pensó que ya no estaría más en la competencia.

Me da mucho coraje porque todo estaba súper bien pero de repente caí. Ya no aguanté el pie, no podía ni mover los deditos, me dolía muchísimo. Ahorita vine al servicio médico y me dijeron que me tengo que hacer una placa o una radiografía para descartar que sea una fractura o fisura", contó devastada.