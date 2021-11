Cambios en TV Azteca: Tras 25 años en 'Ventaneando', ejecutivos dan duro golpe a Chapoy

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Pati Chapoy queda fuera de un importante proyecto de TV Azteca luego de que se rumorara que tiene roces con altos ejecutivos de la empresa desde hace un tiempo.

La titular de Ventaneando, emisión que lleva 25 años al aire, no apareció en el promocional navideño de la televisora, publicado este lunes 22 de noviembre en las cuentas oficiales de todos los programas.

En el video, con música de Mau y Ricky Montaner, aparecen comentaristas de Azteca Deportes como Christian Martinoli, conductores de Venga la Alegría como Kristal Silva, Anette Cuburu y Laura G, de Corazón Grupero y hasta Javier Alatorre.

Sin embargo, pese a que sí estuvieron conductores de Ventaneando como Pedro Sola, Daniel Bisogno y Linet Puente, la gran ausente fue la jefa de espectáculos de la televisora.

Hasta ahora se desconoce si no pudo atender por razones personales o si se trató de algo planeado, lo que hizo pensar a usuarios que la salida de Chapoy podría ser muy pronto, luego de recientes especulaciones.

Rumores sobre su posible despido de la empresa empezaron a cobrar fuerza después de la llegada de los conductores de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, con quienes no tendrían buena relación.

Hace unas semanas se dijo que Chapoy vetó a los Premios de la Radio de Ventaneando, lo que habría molestado a altos mandos del Ajusco como Sandra Smester, directora general de contenidos.

Resulta que Sandra Smester y Pati Chapoy sí están un poco enemistadas", mencionó el youtuber Alejandro Zúñiga hace unos días.

Aunque sí incluyeron en la emisión algunos momentos de la gala, ni Ceriani ni Elisa aparecieron en la cápsula ni promocionaron el estreno del programa que actualmente se transmite por el canal A Más, como lo hicieron en Venga la Alegría.

Además, la periodista mencionó con el Escorpión Dorado que ya ha pensado en el retiro, sin embargo, a quien pretendía dejar al frente de Ventaneando era a Jimena 'La Choco' Pérez, aunque en ese momento no sabía que se iría a vivir a España.

Cabe mencionar que rumores de su salida definitiva y rivalidad con altos mandos permanecen en calidad de especulaciones, por lo que habrá que esperar alguna declaración oficial de la periodista o de algún ejecutivo.

