A cinco años de su muerte, exmánager de Juan Gabriel afirma que el cantante tenía dos hijos más

Ciudad de México.- Los secretos en la vida de Juan Gabriel siguen saliendo a la luz a más de cinco años de su muerte. De acuerdo con su exmánager, Jesús Salas, el cantautor mexicano tiene dos hijos que hasta la fecha no han revelado su identidad.

Sí, pero ellos no aparecen por ningún lado, yo sé porque éramos amigos íntimos y me enteraba, pero nunca han aparecido, nunca han molestado y pues ¡qué bueno!, para evitarnos más situaciones de estas”, explicó Salas en entrevista para el programa ‘Sale el Sol’.

Ante las preguntas del reportero sobre si tiene alguna idea de su paradero o si ha intentado buscarlos, Jesús comentó: “No los conoce nadie, ni siquiera yo. Sé que existen, pero nunca han aparecido. No sé dónde buscarlos”.

Pese a esta situación, el exmánager del intérprete destacó: “Juan Gabriel dijo ‘está es mi familia que yo escogí’, ¿quién?, Laura (Salas), Iván, Jean y Hans, esa es mi familia, y esa fue la que dio a conocer, pero los demás nadie sabía hasta que empezaron a demandar", dijo.

Al respecto de los hijos biológicos de Juan Ga, entre los que se encuentran Joao, Luis Alberto y Gabriela, Salas dijo: “No sabemos nada de ellos, jamás se aparecieron, ya no hay comunicación alguna. Yo le escribí a Luis Alberto porque Juan Gabriel me encargó que lo buscara, y le escribí después de su muerte, pero no, nunca me contestó, no sé”.

Posteriormente, el hermano de Laura Salas se pronunció sobre el reciente problema entre los hijos del fallecido cantante. “Un pleito ahí de familia, bueno, no de familia, de hermanos, que les comento que, si hubo un poquito ahí de desacuerdo entre Jean y Joan, y en el forcejeo fue donde se vio afectada la novia de Jean, eso fue todo, lo que pasa es que las noticias son como el teléfono descompuesto”.

Por último, Jesús Salas hizo referencia a Silvia Urquidi manifestando que su familia espera recuperar las propiedades de Juan Gabriel que ella tiene en su poder. “Esperemos que la ley de nuestro país dé el fallo a nuestro favor, que somos los que estamos diciendo la verdad, somos los que tenemos derecho sobre todas esas cosas que la señora tiene, y sino la ley divina, de ahí no nos escapamos nadie”.

