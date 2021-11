"Mi corazón no servía": Famoso comediante de Televisa casi muere por Covid-19

Ciudad de México.- La pandemia de Covid-19 afectó a miles de millones de personas en el mundo, esto incluye a los famosos del espectáculo. Recientemente, un entrañable comediante concedió una entrevista a TV y Novelas donde narró los duros momentos que vivió cuando se contagió del virus, así como la forma en la que tuvo que vender cosas para poder sobrevivir al confinamiento.

‘Platanito’ es un payaso que comenzó animando fiestas en Atizapán de Zaragoza para posteriormente hacerse de su propio show e incluso llegó a participar en algunas película, pero el Covid-19 arruinó todo el progreso que había tenido, al punto de tener que luchar por su vida para salvarse del virus del cual se contagió.

Durante la entrevista 'Platanito' reveló que tuvo que reinventarse en el periodo de la pandemia, el cual aprovechó para retomar su carrera como DJ y afirmó que le ha ido bastante bien en este ámbito.

Sin embargo, no todo podía ser perfecto, por lo que la interrupción de sus shows, a causa del confinamiento, lo orillaron a vender cosas para poder mantenerse.

Fui vendiendo lo que se podía, no me da vergüenza, al contrario, me da mucho orgullo decir que ahorré, y puedo enviar un mensaje al público de la importancia del ahorro, de siempre tener un guardadito cuando lo necesites. No lo digo con vergüenza porque lo hice para salir adelante.

Lamentablemente, 'Platanito' fue una de las personas afectadas por Covid-19 que desarrolló un extraño síndrome en el corazón llamado miocarditis, durante la entrevista, el comediante reveló que estuvo a punto de morir a causa de la infección, incluso se despidió de su esposa y dejó en orden su testamento, pero logró sobrevivir la peor noche y a partir de entonces fue mejorando.

Ya no podía respirar, sentía mucho cansancio, mi corazón ya no funcionaba por una miocarditis que me generó el Covid-19. Todo me cansaba, hasta mover un dedo, mi corazón ya no funcionaba. Llevaba dos días en el hospital de que mi corazón se inflamó, y sino se hubiese desinflamado, habría muerto.