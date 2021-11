¿Problemas maritales? Exconductor de 'VLA' revela si su esposa siente celos por su nueva compañera

Ciudad de México.- El exconductor de Venga la Alegría, Brandon Peniche contó toda la verdad, sobre si tenía problemas maritales con Kristal Cid, debido a su nueva compañera Alejandra Robles Gil, con quien comparte cuadro en Contigo Sí.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Fue mediante una dinámica con sus fans de Instagram de preguntas y respuestas, donde no se quedó callado y expuso si tiene algún conflicto con la hija de la actriz Sharis Cid.

En su mensaje mencionó que está muy contento con ella, debido a que lo apoya en todo lo que hace, aunque en ocasiones si demuestra su disgusto en algo, pero a partir de eso es solo trabajo.

No, no se enoja al contrario me apoya, hay veces que si me doy cuenta que siente feo, pero bueno es parte la chamba con todo el respeto siempre", dijo.