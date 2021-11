Tras despido de 'Hoy' y 23 años en Televisa, filtran en vivo fuerte secreto de querida actriz

Ciudad de México.- Durante la mañana de este martes 23 de noviembre una querida actriz de Televisa, quien fue despedida de Hoy hace unas semanas, fue balconeada en plena transmisión en vivo y es que exhibieron el amorío que tendría con otro actor de la empresa.

Se trata de la guapísima Vanessa Arias, quien debutó en el melodrama La mentira (1998) y ha trabajado para San Ángel por al menos 23 años. Hace poco ella fue participante de Las Estrellas Bailan en Hoy, sin embargo, quedó eliminada del concurso junto a Eduardo Rodríguez, pues no lograron convencer al público ni a los jueces.

Aunque Vane ya no está participando en el reality, durante la mañana su nombre volvió a aparecer en la transmisión del matutino Hoy debido a que exhibieron que supuestamente está saliendo con otro participante.

La bailarina y actriz Arantza Ruiz fue cuestionada sobre si tiene algo más con Moisés Peñaloza, pues este le plantó tremendo beso en la boca, pero ella dijo que no porque hay una poderosa razón que lo impide. Según nombre, el actor de Si nos dejan tiene algún tiempo saliendo con Arias.

Hace muchas semanas él (Moisés) me robó un beso y yo hablé con él y le dije que le tenía aprecio, que era mi compañero, pero no iba por ahí y ¡está saliendo con alguien de aquí del reality!... con Vanessa, no entiendo", expresó Arantza.