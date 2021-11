Tras llegar a 'Ventaneando' y 53 años en Televisa, desenmascara a actor y filtran terrible secreto

Ciudad de México.- La controversial actriz y modelo Bella de la Vega de nueva cuenta está dando de que hablar debido a que recientemente desenmascaró a un conocido actor mexicano, quien ya tiene 53 años de carrera en Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A través de una entrevista exclusiva con la revista TVNotas, la mujer de 42 años declaró que ya no tiene pareja y que en realidad ella mandó a volar al histrión mexicano Juan Antonio Edwards, quien en días pasados apareció en Ventaneando y negó haberle pedido ser su novia.

En la emisión liderada por Pati Chapoy, el intérprete que debutó en Televisa con el melodrama El derecho de nacer (1965) expresó que él en ningún momento coqueteó con la viuda de su amigo José Ángel García y que no volvería a hablar del tema.

Ahora fue Bella quien salió a negar esta versión y a través de una plática con la revista TVNotas la actriz declaró que ella decidió terminar con Edwards porque descubrió que andaba con otra mujer y aseguró que él "está ardido" porque no consiguió llevarla a la cama.

La exparticipante de los realitys Survivor México y ¡Quiero Cantar! en TV Azteca comentó que a través de las redes sociales le enviaron un mensaje para informarle que su novio estaba con otra en Morelos y cuando lo enfrentó, él terminó aceptando que salió con una expareja.

No me confundí, me pidió que fuera su novia. Independientemente de que llegó a mi casa, se hizo el romántico, el querendón, besándome, y con sus manos de pulpo, tocándome las na..., me manoseó todo lo que pudo; sólo no hubo sexo porque le puse un alto y seguramente se molestó porque no aflojé", añadió.