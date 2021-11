Tras pleito con Chapoy y sin exclusividad en Televisa, exconductora de TV Azteca vuelve a 'Hoy'

Ciudad de México.- Una polémica conductora, quien tuvo un fuerte pleito con la periodista Pati Chapoy y por ello renunció a TV Azteca, reapareció esta mañana en el programa Hoy de Televisa tras varios meses desaparecida.

Se trata de la controversial mujer peruana Laura Bozzo, quien desde a mediados de agosto comenzó a huir de las autoridades mexicanas que la buscaban por la enorme deuda que tiene con el SAT la cual asciende a los 13 millones de pesos.

Durante la reciente transmisión del programa Hoy, la conductora Galilea Montijo informó que Bozzo ya había reaparecido en sus redes sociales e informó que la peruana supuestamente ya pudo solucionar su problema con las autoridades y pagó la deuda que tenía.

Como se sabe, la mujer nacida en Guadalajara, Jalisco, y la 'Señorita Laura' mantuvieron una pelea por varios años tras insultarse al aire en la televisión, sin embargo, este 2021 se reconciliaron cuando la rubia ingresó al reality Las Estrellas Bailan en Hoy y ya hasta se les ha visto conviviendo juntas en diferentes eventos como su aniversario de bodas que ocurrió en Acapulco.

Asimismo esta mañana de martes 23 de noviembre Bozzo, quien asegura que recibió malos tratos de Chapoy y por ello dejó el Ajusco, dio una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol de Imagen TV en donde respondió a las críticas que le hicieron por argumentar que no debía ser detenida porque estaba "en depresión" y "muy enferma" pese a que días antes había estado bailando en una fiesta con Galilea Montijo.

Yo por el público me puedo estar muriendo, rompiéndome la cabeza contra la pared y yo siempre voy a salir empoderada, siempre voy a salir bien ¿a ver voy a salir llorando? no, yo no quiero que la gente me tenga pena, yo quiero salir empoderada y me puedo estar muriendo y voy a salir bailando", expresó Laura, quien en 2019 renunció a su contrato de exclusividad con Televisa.