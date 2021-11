Tras veto de TV Azteca y 13 años desaparecida, querida protagonista de novelas vuelve a Televisa

Ciudad de México.- Una famosa actriz y cantante regresa a Televisa tras 13 años alejada de las telenovelas y haber sido 'vetada' de TV Azteca tras cambiarse hace 10 años al Ajusco.

Se trata de la actriz y cantante Biby Gaytán, esposa de Eduardo Capetillo. Como se recordará, la actriz protagonizó melodramas como Alcanzar una estrella II, Baila conmigo, Dos mujeres, un camino y Camila.

En 1999 se alejó de la pantalla chica y en 2008 hizo su última telenovela: En nombre del amor, además de ser jurado en El show de los sueños ese mismo año.

En 2011, sorprendió al cambiarse a TV Azteca con su esposo, quien se rumora le prohíbe regresar a trabajar. Desde que se casó hace 27 años, Biby ha aparecido poco públicamente, además de que ha estado en muy pocos proyectos profesionales.

Muchos televidentes recuerdan que Biby y Capetillo fueron despedidos de La Academia luego de que el actor aprovechara la transmisión en vivo del reality para desmentir que una de las participantes era su amante.

Aunque regresó en 2020 como juez en el reality de Las Estrellas Pequeños Gigantes, conducido por Galilea Montijo, desde la pandemia no se le veía en ningún proyecto.

El productor de Televisa Juan Osorio brindó algunos detalles de lo que fue la grabación del piloto del remake de la serie La criada bien criada, que será protagonizada por Gaytán.

Mientras charlaba con la prensa durante su salida de Televisa San Ángel, el productor fue cuestionado sobre los rumores de lo complicado que es Eduardo Capetillo como representante de Biby, a lo que inmediatamente comentó:

Pero como las preguntas en torno a Capetillo continuaban, Juan subrayó:

Yo te tengo que decir que yo voy a hablar de lo que yo me senté a hablar con él, el señor Capetillo es una gente muy respetuosa, leyó el guion, escuchó la propuesta y lo único que te voy a decir es que estuvo en las grabaciones, me apoyó todo el tiempo, orientó a Biby, le decía 'no, por ahí no, haz esto', entonces yo tengo un gran aliado con el señor Capetillo".