Adiós 'Hoy': Tras divorcio y veto de Televisa por irse a TV Azteca, conductora se declara lesbiana

Ciudad de México.- Una famosa cantante y conductora, quien habría sido vetada por altos mandos de Televisa luego de unirse a TV Azteca, confesó que tuvo una relación lésbica, misma que le ocasionó graves problemas con su madre.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la polémica cantante Chiquis Rivera, quien tras anunciar su divorcio de Lorenzo Méndez, dejó las filas de la empresa de San Ángel donde estuvo en el programa Hoy varias veces, para irse al Ajusco.

Como se recordará, Álex Kaffie reportó en su columna hace unas semanas que altos mandos de Televisa le advirtieron que si se cambiaba a TV Azteca la iban a vetar, lo que sí sucedió pues dio varias exclusivas a Venga la Alegría.

A través de su podcast 'Chiquis and Chill', la hija mayor de Jenni Rivera recordó que tuvo un romance con otra mujer, de quien se enamoró cuando tenía 23 años.

La cantante dejó en shock a todos al confesar que se considera que es "20 por ciento lesbiana" y que cuando "le dan dos traguitos de Vodka le dan ganas de besar a las chicas".

No se considera bisexual, solo dice que es 20 por ciento lesbiana (...) dice que esta novia era un amor muy inocente, que solo se agarraban de la mano. Chiquis dijo que no podía entender que después del abuso sexual que sufrió, no entendía que alguien pudiera estar con ella sin pedirle nada a cambio", reiteraron en 'Suelta la Sopa'.