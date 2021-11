¡Adiós Televisa! Devastado, Sergio Corona se despide de querida actriz ahogado en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Hace algunas horas la famosa actriz Brisa Carrillo presentó su renuncia formal al exitoso proyecto de Televisa Como dice el dicho tras 8 años ahí y dejó devastado al primer actor mexicano, Sergio Corona.

La guapa artista de 29 años nacida en Chihuahua egresó del CEA de Televisa hace algún tiempo y había estado trabajando durante los últimos 8 años en el programa unitario de Las Estrellas que ha dejado tanto éxito al canal.

Sin embargo, ahora tomó la decisión de abandonar los foros de televisión para enfocarse solamente en su carrera como cantante y eso implicó dejar Como dice el dicho. Todos sus compañeros de proyecto se reunieron para realizarle una emotiva despedida y quien no pudo contener sus lágrimas fue el intérprete mexicano de 93 años de edad.

Durante la ceremonia le cedieron el micrófono a don Sergio para que le diera unas emotivas palabras a Brisa y rompió en llanto:

La verdad es que no puedo hablar, estoy muy conmovido, que te vaya muy bien, perdón", expresó el actor.

La joven que daba vida a 'Marieta' también se conmovió hasta las lágrimas al escuchar los buenos deseos que le mandaron y agradeció a la empresa por haberle dado la oportunidad de formar parte de la familia de Como dice el dicho.

Luego de tranquilizarse, Corona volvió a pedir la palabra para despedir a Brisa como se lo merece: "Has sido una compañera extraordinaria, no hemos tenido ninguna dificultad, la admiración y su talento musical, yo te he escuchado, va a tener mucho éxito, eres muy cumplida, profesional, encantadora y todo esto te va a servir, felicidades".

