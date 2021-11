Alejandro Basteri estalla al ser cuestionado sobre Luis Miguel y aclara si lo visto en la serie es real

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El hermano de Luis Miguel reapareció públicamente durante la alfombra roja del evento Quién 50, lugar donde confesó su postura ante el proyecto Luis Miguel, la serie y contó detalles de la relación que actualmente mantiene con él.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

A pesar de que al principio se mostró renuente para hablar del tema, en entrevista con el programa Sale el Sol, Alejandro aseguró que en este momento no tiene problemas con el intérprete nacionalizado mexicano. “Excelente, todo muy bien, gracias a Dios”, dijo al respecto.

Mientras el reportero le comentaba que la gente le ha tomado cariño por lo que se reflejó de él en el proyecto de Netflix, Basteri replicó: “Creo que es un tema que ya pronto platicaremos, te agradezco mucho”.

Sin embargo, Alejandro Basteri no perdió la oportunidad para recalcar que la bioserie no fue 100 por ciento real. “Estoy muy contento por muchas cosas, pero hay de todo, hay ficción, hay mucho plus, y muchas cosas que están bien. Yo creo que es como

un 70 – 30, 70 real y 30 más o menos ficción”.

Debido a que Stephanie Salas acudió al mismo evento, y la actriz y cantante fue una de las personas que resultó molesta por lo que se mostró en dicho proyecto, Alejandro fue interrogado sobre si pudo hablar con ella, a lo que únicamente comentó: “Si me la encontré y la saludé normal”.

Pese a que la charla se había mantenido en calma, el consanguíneo de Luis Miguel se mostró molesto antes de retirarse del lugar al oír las preguntas sobre si la serie le ayudó al cantante con sus problemas financieros, por lo que el empresario subrayó: “¿sabes qué?... yo no soy vocero de mi hermano, yo soy vocero de mi y la verdad sinceramente, ahí sí perdón, de veras gracias”.

Fuente: Staff