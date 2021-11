"Parece su nieta": Conductoras de 'Hoy' se burlan de la boda de Juan Osorio y actriz 38 años menor

Ciudad de México.- Parte del elenco del programa Hoy, incluidas las conductoras Andrea Legarreta y Galilea Montijo, se burlaron del productor Juan Osorio luego de que este confirmara que sí se va a casar con su novia Eva Daniela, quien es 38 años menor que él.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cuando la periodista Martha Figueroa mencionó que Juan "está listo" para volver a casarse, Andrea de inmediato dijo "¡otra vez!" mientras que Galilea tomó su celular para agendar la fecha del enlace.

A su salida de las instalaciones de la empresa de San Ángel, el padre de Emilio Osorio confesó que sí planea volver a llegar al altar pero ahora de la mano de la joven actriz, con quien tiene casi un año de noviazgo.

Posiblemente me case, estoy muy enamorado, Eva Daniela vale mucho la pena, es una persona que me ha llenado y en este momento no está enamorada de la silla del productor, así lo percibo, es una niña bien respetuosa", comentó Juan.