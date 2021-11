¿Se divorcia? Tras renunciar a Televisa, Galilea Montijo habla de más en 'Hoy' y revela duro secreto

Ciudad de México.- La querida conductora y actriz Galilea Montijo nuevamente generó revuelo debido a que hace algunas horas hizo una polémica confesión en el programa Hoy en medio de los rumores que apuntan a que ya habría renunciado a Televisa.

Desde hace poco más de 1 mes se especula que la presentadora originaria de Jalisco habló con los altos ejecutivos de San Ángel para pedirles que la dejen abandonar el matutino de Las Estrellas, donde ha trabajado durante 14 años, porque tendría que guardar reposo por prescripción médica.

Sin embargo, la reciente confesión que hizo 'La Gali' no tiene nada qué ver con su salida de Hoy ni con un posible divorcio de su esposo, Fernando Reina Iglesias.

Durante la mañana de este miércoles 24 de noviembre la doctora estética Karen Carrillo para realizar un tratamiento de 'Foxy Eyes' en vivo y la tapatía quedó atónita al ver lo que estaba realizando.

Me quedo callada porque estar viendo lo que hasta haciendo, sí tienes que tener precisión con todo esto ¡ay! ¿duele?", mencionó Galilea totalmente impresionada.

Acto seguido, la conductora mejor pagada en Televisa negó tajantemente usar bótox para mejorar la apariencia de su rostro como muchos creían.

Yo, aunque usted no lo crea, a mí el bótox me cae muy mal, se me hace una mirada muy dura, hay algunas personas que nos pasa eso", explicó.