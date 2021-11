Televisa 'hunde' a TV Azteca: Tras 25 años, Chapoy confirma cambios ¿y se despide de 'Ventaneando'?

Ciudad de México.- Pati Chapoy confirma cambios en TV Azteca en medio de rumores de que Ventaneando saldría del aire y youtubers de espectáculos dan más información al respecto, mencionando que también habrían despidos.

Los youtubers de espectáculos Jorge Carbajal y Felipe Cruz, 'El Filip', en su programa En Shock transmitido por su canal Productora 69, informaron que se podrían avecinar cambios en la empresa y hasta podría haber nuevos dueños.

¿La razón? En los últimos días se ha hablado de que una hija del dueño de TV Azteca, Ricardo Salinas Pliego, habría iniciado un romance con Omar García Harfuch, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX e hijo de la actriz de Televisa María Sorté.

Según rumores que circulan en otros portales, Ninfa Salinas (quien se divorció dos veces, la última en 2020) y Omar estarían preparando una boda íntima en secreto.

De acuerdo con el portal Cuna de grillos, personas allegadas a la pareja confirmaron que estaban en una relación, pero negaron el rumor de la boda.

Posteriormente, 'Filip' y Carbajal hablaron del tuit que publicó Pati Chapoy, titular de Ventaneando, en el que anunció que vienen fuertes cambios.

Aunque no especificó a qué se refería, el mensaje de la periodista fue muy claro para muchos pues en los últimos meses se ha hablado de que abandonará la empresa o incluso que Ventaneando saldrá del aire tras 25 años.

Carbajal incluso confirmó que sí vienen cambios en la televisora y habrá despidos y cancelaciones de programas, así como nuevas emisiones, ya que se necesita renovar la programación para el 2022.

Pati Chapoy subió un tuit muy extraño y ya que lo diga ella es que la cosa no viene fácil (...) Me estoy enterando que harán cambios en la programación de A Más y de Azteca. Van a entrar y salir programas. Entrarán y saldrán conductores. Para enero quieren que esté todo renovado. Puro gastadero y no hay ganancias", sostuvo.