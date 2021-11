Tras hundirse en alcohol y cirugías, querida protagonista de Televisa reaparece ¿desfigurada?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa actriz de telenovelas, quien renunció a su contrato de exclusividad en Televisa para poder irse a Telemundo y TV Azteca, reaparece y habla de sus próximos proyectos luego de una dura crisis que sufrió el año pasado.

Sara Maldonado recordó la dura crisis que enfrentó a finales del año pasado, y que la llevó a tomar las redes sociales para confesar que además de estar contagiada de Covid-19 sufrió un aborto y descubrió la infidelidad de su pareja, exhibiéndolo entre lágrimas.

La protagonista de melodramas de Televisa como El juego de la vida, Clase 406, Corazones al límite, Mundo de fieras y Tormenta en el paraíso, decidió renunciar a la empresa para irse a Telemundo en el 2010, donde hizo Aurora, La reina del Sur y Camelia la texana.

En 2017 estuvo en TV Azteca donde hizo Las Malcriadas y justo antes de que llegara la pandemia, su último trabajo fue la serie Los elegidos para Televisa. Desde entonces se mantuvo alejada de la pantalla chica, hasta que el año pasado protagonizó un fuerte escándalo.

La actriz acudió a redes sociales para informar que su novio Juan Sebastián Ávila presuntamente le fue infiel con una mujer en Tulum mientras ella se recuperaba de coronavirus.

Esto no fue todo, pues también declaró que perdió al bebé que procrearon juntos hace unas semanas. Además, dijo que él la abandonó al día siguiente para irse a trabajar mientras ella caía en una profunda depresión.

Debido a esta delicada situación, medios como TVNotas reportaron que Sara habría caído en el vicio del alcohol, sin embargo, hace poco hicieron público que quiere 'renacer' tras esta mala experiencia.

La actriz mencionó que se sometería a unas cirugías estéticas. Según TVNotas, se sometió a una lipoescultura, se retiró los implantes de senos y pidió que su propia grasa se la pasaran a glúteos y al pecho para presumir una nueva y renovada figura.

Ahora, durante su paso por la alfombra roja del evento Quién 50, la actriz reapareció luciendo mejor que nunca a sus 41 años y se sinceró con la prensa y explicó que está buscando la forma de aclarar toda esa complicada situación que vivió en el 2020.

El año pasado fue un año difícil para mí, pero un año después me siento muy tranquila, muy contenta, lo único que puedo decir es que todo, absolutamente todo pasa, todo es parte de un proceso y sí se quedó un poco al aire, realmente fue algo que salió espontáneamente y se guardó, no he dado absolutamente ninguna declaración, pero sí tengo ganas de hacerlo, lo que pasa es que es una historia larga, es una historia complicada y sí estoy buscando la plataforma, el medio para hacerlo, y compartir con los seguidores y con los medios realmente qué fue lo que pasó", sostuvo.

Posteriormente, Maldonado confesó que buscó ayuda profesional para enfrentar los problemas de su vida personal: "Hubo muchas terapias, pero ya les voy a contar absolutamente todo, este no es el espacio ni el momento, pero la verdad es que a la distancia, me siento tranquila, me siento feliz. Lo que puedo compartir ahorita es que la vida a veces tiene procesos muy dolorosos, y lo único que yo he aprendido es como a llevarlos, aprender de las circunstancias y salir adelante, y ahorita estoy de regreso en México".

No obstante, la artista de 41 años recalcó:

Sí lo quiero compartir, nada más quiero encontrar la manera de poder transmitirlo de una manera donde no se vaya a malinterpretar, desde una posición donde ya no me siento una víctima de las circunstancias, sino una persona que pasó por un proceso".

Finalmente, Sara reveló que en este momento se encuentra feliz y a la espera del estreno de un nuevo proyecto que ya grabó: "Mi serie se presenta el próximo año, no me han dado la fecha exacta, voy a hacer próximamente otra temporada posiblemente, entonces estoy de regreso en México contenta, realizada, feliz y todo es parte como del pasado, pero sí me gustaría compartirlo".

