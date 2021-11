Tras pleito con Victoria Ruffo, Eugenio Derbez confirma en 'Hoy' que está separado de José Eduardo

Ciudad de México.- El exitoso actor mexicano Eugenio Derbez y su famoso hijo menor José Eduardo Derbez confesaron frente a las cámaras del programa Hoy que sí están distanciados y dieron todos los detalles del porqué.

El creador de proyectos como la serie Vecinos fue abordado por las cámaras del matutino de Televisa durante su arribo a un evento al lado de su esposa Alessandra Rosaldo y aquí declaró que lamentablemente tiene mucho tiempo sin ver físicamente a su heredero, sin embargo, descartó que estén peleados.

Eugenio explicó que tanto él como su hijo han estado rebasados por el trabajo y como viven en diferentes países, no han podido visitarse.

Hay una excelente relación, hay una relación maravillosa y sino, te lo diría, cuando su mamá ( Victoria Ruffo ) no me dejaba verlo lo decía, pero ahorita estamos mejor que nunca ", confesó el productor.

Mientras Derbez desmentía la versión de un pleito con su hija, su esposa añadió: "Hay por supuesto (que hay buena relación)".

Por su parte, José Eduardo también fue entrevistado en el estreno de su película El Roomie y aquí explicó que aunque su padre está de visita en Ciudad de México, no podrán verse por la carga de trabajo que tiene.

No lo he podido ver porque estoy filmando diario, diario, diario, diario, no me da tiempo, ayer acabamos a las 4 de la mañana, no da (el tiempo), se hubiera podido a las 6 de la mañana pero no sé si él hubiera podido", aseguró el conductor de Miembros al Aire.