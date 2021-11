Ahogado en llanto y sin poder caminar: Actor de Televisa queda fuera de 'Hoy' y suplica perdón

Ciudad de México.- Un famoso actor de Televisa apareció hace unos momentos ahogado en llanto y sin poder caminar, por lo que se confirmó que quedaba fuera del programa Hoy pero solo durante los próximos días.

Se trata del galán de telenovelas Moisés Peñaloza, quien actualmente aparece en el melodrama Si nos dejan y además hace dupla con la actriz Pía Sanz para participar en el reality matutino Las Estrellas Bailan en Hoy.

Lamentablemente ayer miércoles 24 de noviembre el artista originario del estado Tamaulipas sufrió una caída mientras ensayaba tras bambalinas minutos antes de comenzar su participación en el concurso de baile.

Poco después del accidente, Peñaloza fue entrevista mientras estaba en una camilla usando collarín y sin poder caminar y aquí le suplicó a Pía que lo perdonara por afectarlo de esta manera.

La verdad espero que no sea nada grave, quiero decirle a Pía que me disculpe, que no ha sido mi intensión joderla", dijo el actor llorando y con la voz destrozada.