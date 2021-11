¡Está vetado! Tras 21 años, productor 'corre' a Sebastián Rulli por traicionarlo ¿con TV Azteca?

Ciudad de México.- Salió a la luz que el famoso actor argentino Sebastián Rulli se enfrentaría a una fuerte problemática debido a que un poderoso productor de Televisa lo habría vetado por traicionarlo ¿con TV Azteca?.

Como se recordará, hace un par de meses Juan Antonio Mateos, director de comercialización artística de Televisa, sacó a la luz que el novio de Angelique Boyer había renovado su contrato de exclusividad con la empresa en la que ha trabajado por más de 21 años.

Durante todo este tiempo, el nacido en Buenos Aires, Argentina, ha tenido la oportunidad de realizar grandes proyectos como Teresa, Rubí, Contra viento y marea, Un gancho al corazón, Lo que la vida me robó, El Dragón, Papá a toda madre, Vencer el pasado y actualmente graba la nueva versión de Los ricos también lloran junto a la actriz Claudia Martín.

Sin embargo, las cosas para Rulli no estarían pintando muy bien pues el canal de YouTube Chacaleo reportó que supuestamente el productor José Alberto 'El Güero' Castro lo tiene vetado junto a otros tres conocidos artistas.

Supuestamente, el exesposo de 'La Gaviota' no quiere volver a trabajar ni saber nada de Sebastián y Gabriel Soto porque ambos le 'bajaron' a sus respectivas enovias Angelique e Irina Baeva hace ya varios años.

Mencionaron que José Alberto es de los productores más exitosos de Televisa y se espera que pronto consiga un importante cargo en la empresa, con lo cual aprovecharía para deshacerse de estos personajes.

No quiere que ni le mencionen sus nombres pues jamás en su vida les volvería a dar otra oportunidad de presentarlos en sus telenovelas, dice haber perdonado pero no olvidado... para la suerte de Gabriel y Rulli, 'El Güero' Castro no ha llegado a otro puesto en Televisa, pues así llevaría su veto a una escala corporativa, pero no se descarta que más adelante lo pueda lograr y ahora sí ambos actores sean despedidos de la televisora", finalizaron.