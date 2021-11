Horóscopo de hoy 25 de noviembre: Mhoni Vidente trae las predicciones para tu signo en este jueves

Comparta este artículo

Ciudad de México.- ¡Se acerca el fin de semana! Para que disfrutes al máximo de este jueves 25 de noviembre 2021, Mhoni Vidente te comparte los horóscopos y las predicciones que tiene para tu signo zodiacal.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Mhoni Vidente presenta los horóscopos de hoy jueves 25 de noviembre.

Debes saber que ahora que el sol se encuentra en Sagitario, el ambiente astrológico cambia de forma radical y que se estima suerte para todos los signos del zodiaco sin importar detalles en su carta natal. ¡Consulta aquí el horóscopo de hoy!

Aries

Este día su relación se tornará de los más dulce; su pareja y usted tendrán una química única que fortalecerá la llama que los une. Cuenta con más efecto del que creía, sin embargo, no es recomendable que gaste en este día. Acostúmbrese al nuevo ritmo de trabajo. Se ve y se siente más fuerte que un roble; aproveche esa plenitud.

Tauro

Este jueves todo marchará muy bien en temas de amistad y familia, por lo que se le recomienda aprovechar su tiempo libre y dedicar palabras de afecto a seres que ama. No se desanime, pues aún no tendrá seguridad económica. En cuestiones laborales, recibirá un reconocimiento. Evite los excesos a la hora de comer.

Géminis

Si está soltero, este es un gran día para usted, pues los astros lo invitan a salir y tratar de encontrarse con gente nueva; puede ir a una cafetería o un restaurante. Asimismo, tendrá suerte en temas financieros, disfrútelo. En el ámbito profesional, los enemigos se van de una ves por todas. Hacer dieta será bueno, pero busque a un profesional.

Cáncer

No olvide que sus amigos siempre estarán para usted, en las buenas y en las malas; sea recíproco y trate de dar lo mejor de sí mismo. Le ofrecerán empezar un nuevo negocio pero tendrá que invertir mucho. En menos de lo que cree, podría tener un nuevo laboral. Ese estrés constante acabará lastimando su espalda. ¡Alerta!

Leo

Estos días han sido de lo más complicados para usted; siente miedo e incertidumbre en todas sus relaciones (amor, familia y amistad); pronto pasará la tempestad. Es momento de que ahorre y no tenga miedo de invertir. Si se toma las cosas con más calma, rendirá mejor en sus labores. Caminar relajará su cuerpo

Virgo

La familia entenderá que pasa por una situación complicada, pero debe aprender a expresar esos temores que siente; no se guarde todo. Va a disfrutar mucho de un dinero extra que llegará, hora de darse un lujo. Perspectivas en el trabajo que lo llenan de esperanza. Los problemas de salud se irán lentamente.

Libra

Su pareja siempre estará para usted, siempre y cuando sea directo, honesto y no tenga miedo de presentarse auténtico. Crecen satisfactoriamente las inversiones de días pasado. No se desespere, los cambios en el trabajo le favorecerán más de lo que cree. Levemente, se enfermará de la garganta.

Escorpio

Si tiene pareja, este es un día perfecto para que se la pase a su lado; deje que le apoye y así no pasará por una situación difícil. ¡Aunque no lo crea! Se acaban las deudas que le agobian. Usted es excelente en el trabajo, demuéstrelo. Las molestias en la cabeza que le preocupan no serán graves.

Sagitario

La energía que está en Marte le ayudará a que este jueves pueda expresar sus sentimientos sin pena, ni culpa; todo en el lenguaje le irá bien. Está atravesando una excelente racha económica, gaste sin miedo. En el terreno del trabajo, hoy se producirán muchos conflictos; ojo. Su positivismo ante la vida favorece a su salud mental.

Capricornio

Empezará una nueva etapa en su vida, en donde, inevitablemente, verá las consecuencias de sus actos más radicales; solo usted sabe si esto será bueno o malo. Estudie antes de realizar esa nueva inversión que le apetece. Si no puede con tantas tareas, hable con sus jefes. Debe aliviar ese problema muscular.

Acuario

Si no se siente a gusto con esa persona, debe cortar la relación; el amor es para gozar, disfrutar y compartir, no para aguantar. No gaste en cosas que ahora no son vitales; sabe que no tiene un buen sueldo. Los cambios en el trabajo suelen ser favorables. Su circulación se verá favorecida si toma más agua

Piscis

Es momento de que dé el paso con esa persona que tanto le gusta. ¡Usted sabe que puede gozar de algo nuevo y especial! Alguien le pedirá apoyo para un problema económico; considere si puede perder dinero. Con tenacidad conseguirá lo que se proponga en la oficina. Dormir más de siete horas y todo mejorará.

Fuente: Staff