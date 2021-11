Tras 19 años en TV Azteca y rechazo en 'VLA', actriz los traiciona y da fuerte exclusiva ¿en 'Hoy'?

Ciudad de México.- Una polémica actriz y conductora, quien ha trabajado en TV Azteca durante al menos 19 años, dio una fuerte exclusiva a un programa matutino que no es Venga la Alegría. ¿Habrá regresado al programa Hoy?

Se trata de la controversial artista mexicana Ingrid Coronado, quien apenas la semana pasada regresó a la televisora del Ajusco luego de un par de años fuera del aire, su polémica separación de Fernando del Solar y tras haber llegado a varias producciones de Televisa.

La estrella de 47 años de edad en 2018 decidió renunciar a TV Azteca tras casi dos décadas trabajando ahí. Durante todo este tiempo estuvo al frente de Venga la Alegría por 12 años.

Luego de perder su exclusividad en la televisora de Ricardo Salinas, Coronado tuvo la oportunidad de pisar la empresa de San Ángel por primera vez y estuvo como invitada en el programa Hoy. Además le dieron la oportunidad de realizar una pequeña participación en el melodrama Alma de Ángel.

Desde hace unos días la ex de Fernando del Solar volvió a firmar contrato con Televisión Azteca pero el productor de VLA Dio Lluberes negó tajantemente que se fuer a integrar de nueva cuenta al matutino.

En realidad Coronado fue llamada para conducir el nuevo reality Todos a bailar, el cual se acaba de estrenar el pasado sábado.

Pese a que está activa en el Ajusco, esta mañana de jueves Ingrid apareció en un importante matutino pero no es Hoy ni tampoco VLA. La también cantante brindó una entrevista exclusiva al programa Sale el Sol de Imagen TV para hablar del pleito que mantiene con su exesposo Charly López.

Coronado señaló que no entiende porqué el exGaribaldi sigue hablando de ella cuando su romance acabó hace 17 años y así respondió por llamarla mala persona:

Lo que me intriga un poco es que embarre a mi hijo Emiliano... las decisiones que toma Emiliano, sería mejor que nos preguntáramos ¿por qué Emiliano no quiere ver a su papá?, creo que la nota se desvirtúa y aquí lo importante es saber porqué Emiliano no quiere verlo", expresó.