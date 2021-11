Tras 'amorío' con productor y caer en drogas, conductor traiciona a 'Hoy' ¿y se une a TV Azteca?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido conductor y actor de Televisa 'abandona' el programa Hoy luego de 14 años al aire tras confesar en vivo que "se está dando" a un productor.

Se trata de Raúl 'El Negro' Araiza, a quien el youtuber Escorpión Dorado, irreverente personaje interpretado por el conductor y actor de doblaje Alex Montiel, puso a sudar en el matutino a unos días de que subiera a su auto a Pati Chapoy.

En la dinámica Al Volante con el Escorpión Dorado, este lo exhibió en vivo y empezó recordándole el escándalo en el que se vio involucrado por hacerle publicidad al PVEM durante las elecciones del pasado junio: "Cuando haya veda electoral te hablo (...) ¿Si le sigues entrando a eso de estar promoviendo a gente así nada más?", le dijo.

Aunque Araiza solo respondía "depende", el Escorpión siguió incomodándolo y le preguntó sobre su personaje en la puesta en escena El Tenorio Cómico. "¿Es cierto que odias a Arath de la Torre por haberte robado tu personaje principal?".

El conductor luego le confiesa que no lo odia porque él es el que estaría teniendo una 'relación íntima' con el productor.

No... si yo me estoy dando al productor", dijo.

Luego, el youtuber remata con una pregunta que dejó en shock a todos los conductores: "¿Es cierto que se drogaban tú y los Mascabrothers todo el día?", aunque Araiza no titubeó y siguió la dinámica: "Todo el día no, había momentos".

Cabe mencionar que la dinámica es en tono de broma de parte de los conductores, quienes lograron aguantar el ritmo y bromas pesadas del irreverente personaje.

Como se recordará, el conductor vivió una dura etapa de adicciones y hasta estuvo en rehabilitación primero por alcoholismo y años más tarde por estrés y depresión.

Sobre su contacto con las drogas, dijo: "Nunca me gustó, me ofrecieron coca y esa era muy de cómplices, nunca tuve yo un tema (adicción) con ninguna droga, más adelante aparecieron las tachas, con las cuales me divertí mucho, pero ese fue mi contacto, realmente mi tema siempre se volvió con el tiempo el alcohol".

Ahora, trascendió que Araiza dejará los foros de Hoy para unirse a otro programa. ¿Se va a Venga la Alegría o TV Azteca? No, pues se unirá al festejo por los 25 años del canal de Televisa Bandamax como presentador.

Junto a él estarán Omar Chaparro, Cecilia Galliano y Cynthia Urías, en un evento que será el próximo 1 de diciembre en el Palacio de los Deportes, donde grandes exponentes de la música regional mexicana se presentarán.

Hace unas semanas confirmó que tras 14 años en el matutino Hoy, hasta ahora tiene entendido que seguirá para el 2022, pues se sabe que sería de los pocos con contrato de exclusividad en la empresa tras 34 años ahí.

Pues sí, ya llevo 14 años ¿no?. No he tenido otra noticia ni nada. Yo hice La Desalmada, me gustó regresar actuar y lo seguiré haciendo cuando me requieran y valga la pena, me aviento triple programa porque ya ves que Miembros Al Aire está en su apogeo también. Yo sigo, qué bueno que siga mi Arath también", dijo.

En 2019, Araiza confirmó su divorcio de Fernanda, madre de sus hijas y actualmente está muy enamorado de la actriz Margarita Vega.

