Tras 7 años en Televisa e irse a TV Azteca, actriz reaparece ahogada en llanto y da triste noticia

Ciudad de México.- Hace unas horas una querida y talentosa actriz, quien triunfó en Televisa por al menos 7 años, compartió una desgarradora noticia a través de sus redes sociales y no pudo evitar romper en llanto.

Se trata de la guapísima artista mexicana Samadhi Zendejas, quien saltó a la fama en 2009 cuando la televisora de San Ángel le dio la oportunidad de tener un papel importante en el melodrama juvenil Atrévete a soñar.

Entre otros de los proyectos de Televisa en los que actuó la estrella de 26 años están Mujeres asesinas, Como dice el dicho, Un camino hacia el destino, Esperanza del corazón, Abismo de pasión, La sombra del pasado, entre otras.

Sin embargo, desde 2017 se cambió a Telemundo para dar vida a la joven Jenni Rivera en su bioserie Mariposa de barrio. También ha participado en otras producciones como Milagros de Navidad, Enemigo íntimo, Falsa identidad, entre otras mientras que a la pantalla de TV Azteca llegó gracias a la serie Rosario Tijeras.

Hace unas horas, Zamadhi aprovechó sus historias de Instagram para compartir una triste noticia y es que su permanencia en el reality Así se baila, donde hace pareja con su hermano Patricio Zendeja, está en juego debido a que sufrió una lesión.

Ya muy conmovida tras su lesión de tobillo, la actriz contó que lo que más le duele en estos momentos es la posibilidad de dejar de bailar con su hermano pues piensa que hicieron una gran conexión gracias a la competencia de Telemundo.

Estos últimos días que voy camino al trabajo me emocionan y los quiero disfrutar al máximo… Imagínense, me da mucho miedo hacer mi maleta e irme a mi casa y que Adriano se vaya a la suya… Estoy feliz, disfrutando este proceso que de verdad no quiero que acabe porque me ha hecho mucho bien, como Sama, como artista, como persona, como mujer", finalizó.