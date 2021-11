¿Vuelve a Televisa? Tras 25 años en 'Ventaneando', Chapoy 'cambia' TV Azteca por nueva empresa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- En medio de supuestos cambios y despidos que se avecinarían en TV Azteca, filtran fotos de Pati Chapoy, titular de Ventaneando, en un nuevo trabajo que nadie conocía y fuera del Ajusco. ¿Regresó a Televisa?

Como se recordará, la directora general de Espectáculos en el Ajusco, empresa en la que lleva 28 años, en un momento de su vida tuvo que recurrir a dar masajes en una clínica de belleza y hasta a vender bolsos en el tianguis tras ser despedida de Televisa, según Chacaleo.

Y esque Pati inició su carrera en la empresa de San Ángel, pero antes de eso, trabajó como modelo en otra empresa y posó para una revista de moda, un empleo de la conductora que pocos conocían y esta semana filtraron las fotos, dejando a todos en shock.

Según el canal HRNotas, la presentadora no habría 'dado el ancho' en el modelaje y por eso presuntamente decidió abandonar el oficio y dedicarse a la conducción.

Para pagarse la escuela de periodismo, Pati tuvo que hacer de todo y esto la llevó a modelar en la revista 'Última Moda', en el año de 1973 cuando tenía solo 24 años de edad".

"Su cabello y su falta de curvas no le ayudaban. No logró cumplir los requisitos para ser modelo y tenía mucha competencia, pues esos años eran épocas de fototelenovelas cuando famosas como Ana Martin acaparaban las miradas", reportaron.

Luego de egresar de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García, Pati comenzó a trabajar en algunos medios impresos como en la revista Diseño, Contenido, Vanidades e incluso escribió para el periódico Novedades.

Años después empezó su faceta como conductora en Televisa en el programa México, magia y encuentro, cuando Raúl Velasco la invitó. En esa televisora Chapoy estuvo 20 años conduciendo El mundo del Espectáculo, Siempre en Domingo y Señorita México.

Sin embargo, todo cambió cuando en 1993 Pati tomó la decisión de irse a la naciente televisora TV Azteca tras ser despedida. Ahí la polémica periodista conducía En medio del espectáculo y en 1996 inició Ventaneando, el cual sigue al aire 25 años después.

Como se recordará, se rumora que habrán importantes recortes de conductores y programas en el Ajusco de cara al 2022. Apenas este miércoles por la mañana, Pati sorprendió con un polémico tuit en el que anunciaba que vienen fuertes cambios.

Buen día... cambios, cambios se avecinan...", escribió en la descripción de un video de palmas con pájaros cantando en el fondo.

Aunque no especificó a qué se refería, el mensaje de la periodista causó conmoción y desató aún más especulaciones sobre su posible salida y una crisis en el programa, ya que en los últimos meses se ha hablado de que abandonará la empresa o incluso que Ventaneando saldrá del aire.

Especulaciones sobre cambios en Azteca surgen luego de la llegada de los polémicos conductores de Chisme No Like, Elisa Beristain y Javier Ceriani, con quienes no tendrían buena relación.

Incluso, se dijo que Chapoy vetó las cápsulas donde ellos aparecían en los Premios de la Radio y no las pasaron al aire en Ventaneando, lo que habría molestado a altos ejecutivos del Ajusco como Sandra Smester, directora general de contenidos.

La conductora no ha confirmado nada, pero sí ha confesado que ya ha pensado en el retiro, además de que ha comentado anteriormente que si ella decidiera abandonar la televisión, ya tiene pensado quién la reemplazaría.

